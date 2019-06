VIDEO - Spurs, difesa e ambizioni: il meglio della conferenza di Ettore Messina a Milano in 90 secondi

visualizzazione | 01:30

Il nuovo coach e manager dell’Olimpia Milano Ettore Messina si è presentato spiegando la propria filosofia, le ambizioni e gli obiettivi per rilanciare il club lombardo di Giorgio Armani: “Mi avessero offerto solo la panchina non avrei accettato. La filosofia per vincere? Difendere forte, passarsi la palla e prendersi responsabilità”.