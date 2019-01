VIDEO - Reyer Venezia show in campo aperto con gli assist di Stone e Tonut!

2 visualizzazioni | 00:48

La Reyer Venezia cambia marcia nella ripresa e batte la Vanoli Cremona! Il pubblico del Taliercio può gioire quando l'Umana si scatena in contropiede: pregevoli l'alzata di Stone per Washington e l'assist dietro la schiena di Tonut per Daye!