VIDEO - Pozzecco show: "Io non capisco un c****! Ringrazio ancora i miei ragazzi"

1.150 visualizzazioni | 01:17

Il Banco di Sardegna Sassari vince gara 2 al Taliercio e fa 1-1 nella serie finale. Coach Gianmarco Pozzecco esalta ancora una volta i suoi ragazzi: "Non so cosa dobbiamo dimostrare ancora... Prima della partita ho parlato con Recalcati, mi ha detto lui come si fa".