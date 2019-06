Pozzecco furia in sala stampa: "Io non piango, chi lo fa vada a fan... Spero di perdere la prossima"

visualizzazione | 04:45

Clamoroso sfogo del coach del Banco di Sardegna Sassari Gianmarco Pozzecco dopo la sconfitta in gara-5 di finale scudetto: "Giochiamo in un catino. E cosa faccio? Non mi lamento. Devo forse cambiare il mio modo di essere, devo piangere anche io? No, io è da quando avevo 4 anni che per il basket non piango. E la cultura sportiva in questo paese fa schifo...". (Credit Video Giuseppe Malaguti).