VIDEO - Partenza travolgente per Jack Cooley! Venezia è scossa

129 visualizzazioni | 00:49

Jack Cooley è devastante in avvio per Sassari, segna 9 punti nel solo primo periodo e mette la firma sul 23-16 con cui si va al primo riposo. Per il nativo dell'Illinois saranno 18 punti finali con 9 rimbalzi e 29 di valutazione.