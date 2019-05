VIDEO - James Nunnally è devastante! 28 punti in gara 4 per l'ex di turno

312 visualizzazioni | 01:28

Senza Mike James, l'Olimpia Milano viene trascinata da James Nunnally nella gara decisiva per restare in corsa nei playoff. Il californiano, grande ex di Avellino, firma 28 punti e mette i 3 canestri nel terzo periodo che frenano la rimonta della Sidigas e spezzano le gambe ai padroni di casa.