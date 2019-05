VIDEO - James Nunnally è bollente: 25 punti per stendere la Sidigas

visualizzazione | 01:45

Dopo i 28 punti di gara 4, James Nunnally si ripete in gara 5 con 25 e firma il successo dell'Olimpia Milano sulla Sidigas Avellno, determinante per volare in semifinale. Senza Mike James, infortunato, l'ex Fenerbahce indossa ancora i panni di trascinatore e il Forum lo acclama.