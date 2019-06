VIDEO - Jack Cooley in versione "Ercole": 26 punti e 11 rimbalzi in gara 6

Partita come al solito devastante di Jack Cooley, un rebus per la difesa di Venezia col suo corpaccione e le sue mani molto educate. Per il nativo di Evanston una prova monstre da 26 punti, 11 rimbalzi, 5 falli subiti per 29 di valutazione. Ercole!