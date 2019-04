Highlights: VL Pesaro-Banco di Sardegna Sassari 81-88

22 visualizzazioni | 02:15

Sassari batte Pesaro e raggiunge la sesta vittoria consecutiva, che vale momentaneamente un posto ai prossimi playoff. La squadra di Pozzecco controlla il match ma, in due occasioni nel secondo tempo, si fa riprendere fino al -1, per poi chiudere con 7 lunghezze di margine. Prestazioni maiuscole, tra i "sardi", per Smith (20) e Thomas (18).