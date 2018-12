Highlights: Sidigas Avellino-AX Armani Exchange Milano 85-81

1.801 visualizzazioni | 04:32

Prima sconfitta in campionato per l'Olimpia Milano che, senza Nedovic e Tarczewski, perde ad Avellino contro la Sidigas e si vede interrompere la striscia di 12 successi. E' la terza vittoria in fila della Scandone, trascinata dai 31 punti con 7 assist di un clamoroso Keifer Sykes.