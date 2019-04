Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Oriora Pistoia 67-78

146 visualizzazioni | 03:59

Vittoria importantissima di Pistoia sul campo di Bologna. Un successo firmato Kruballu (26) e Mitchell (21) per l'esordio col botto di Paolo Moretti in panchina. Un successo, il 6° in campionato, che permette all'OriOra di avvicinarsi, a una vittoria di distanza, a Torino, Pesaro e Reggio Emilia.