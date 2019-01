Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Alma Trieste 82-74

234 visualizzazioni | 03:46

Terza vittoria in fila per la Segafredo Virtus Bologna che vince con merito contro l'Alma Trieste, costretta al quarto ko consecutivo. Partita spezzata nel terzo periodo dalle bombe di Kevin Punter, il migliore in casa Virtus con 23 punti e 5 su 8 dall'arco.