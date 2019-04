Highlights: OriOra Pistoia-Acqua S.Bernardo Cantù 74-84

181 visualizzazioni | 06:54

La 28esima giornata di Serie A si apre col successo esterno di Cantù al PalaCarrara contro Pistoia, la seconda vittoria in fila dell'Acqua S.Bernardo che resta in piena corsa per i playoff. E' il terzo ko filato invece per l'OriOra di Paolo Moretti che resta ultima con 12 punti a -2 da Pesaro e Reggio Emilia e rischia di veder sfumare le ultime chance di salvezza.