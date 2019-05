Highlights: Openjobmetis Varese-Oriora Pistoia 98-70

6 visualizzazioni | 06:15

Varese centra il secondo successo di fila e tiene viva la speranza playoff visto che al momento è a 32 punti con Cantù, Trieste e Trento (in quattro per tre posti). Pistoia è attualmente retrocessa in A2 ma la probabile penalizzazione di Torino per i mancati pagamenti alla scadenza può cambiare tutto e riaprire i giochi in vista dell'ultima giornata.