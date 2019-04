Highlights: Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia 71-65

283 visualizzazioni | 05:18

Clamorosa rimonta di Brindisi nell'ultimo quarto e vittoria pesante sulla Reyer Venezia, che perde l'occasione di accorciare sulla capolista Milano. 16° successo per la squadra di Vitucci, che ha in Wojciechowski il migliore in campo (14 punti e 4 rimbalzi).