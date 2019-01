Highlights: Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano 101-92

82 visualizzazioni | 05:06

Seconda sconfitta stagionale in campionato per l'Olimpia Milano che perde al PalaPentassuglia conro la Happy Casa Brindisi nella prima gara del girone di ritorno. Partitona di Banks e Moraschini, 25 punti per entrambi, mentre per l'AX Armani Exchange non servono i 25 di Mike James.