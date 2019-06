Highlights, gara 5 semifinale: Vanoli Cremona-Umana Reyer Venezia 69-79

261 visualizzazioni | 04:14

Sarà l’Umana Reyer Venezia l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari nell’atto conclusivo del campionato. Gli orogranata di coach De Raffaele trovano in Bramos (22 e 5/9 da 3) il go-to-guy capace di mandarli in finale, ma beneficiano anche della grande prova di Daye (20) e di una fase difensiva a tratti asfissiante. Alla Vanoli Cremona non bastano i 21 di Saunders.