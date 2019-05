Highlights, gara 2 quarti: AX Armani Exchange Milano-Sidigas Avellino 76-61

353 visualizzazioni | 03:59

Jerrells (18) e Nunnally (19) sono fondamentali nel successo dell'AX Armani Exchange, ma spiccano anche il lavoro di Brooks e le triple di Kuzminskas. Ad Avellino non bastano il lavoro a rimbalzo dei lunghi e i 23 di Sykes; preoccupazione per le condizioni fisiche di N'Diaye, fermato da un infortunio al piede in corso di match.