Highlights, gara 2 finale: Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari 66-80

192 visualizzazioni | 04:00

Il Banco di Sardegna pareggia sull'1-1 la serie di Finale, sfruttando un piano difensivo chiaro e trovando in Cooley (16 e 10 rimbalzi), McGee (4/7 da 3) e Smith (19 e 6 assist) i giocatori chiave. All'Umana Reyer, tradita dalle percentuali da oltre l'arco dei 6.75 (7/34 complessivo) non basta Daye (20): orogranata apparsi anche a corto di energie nel finale, forse per gli sforzi precedenti.