Highlights, gara 1 quarti: : Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 67-57

43 visualizzazioni | 03:37

Al Taliercio gli orogranata si impongono 67-57 dopo un inizio terribile in cui la Dolomiti Energia era andata in vantaggio 19-2. Sono De Nicolao e Daye a riportare sotto Venezia che nel finale si impone grazie alle giocate di Haynes e Vidmar, i migliori con 14 e 13 punti. Per l'Aquila ci sono i 18 di Marble.