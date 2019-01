Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi 76-79

331 visualizzazioni | 04:20

Colpo esterno di Brindisi che vince sul campo di Trento e conquista il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia a Firenze. Decisivo Riccardo Moraschini con la tripla della vittoria sulla sirena: sono 11 i suoi punti finali mentre il miglior marcatore è Banks con 22. All'Aquila non bastano i 18 di Marble.