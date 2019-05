Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 106-97

visualizzazione | 03:34

Sassari vince anche gara 2 e mette una seria ipoteca sull'approdo alle semifinali playoff. 7 giocatori in doppia cifra per la squadra di Pozzecco, con ancora una volta il terzetto azzurro (Spissu, Gentile, Polonara) protagonista. Ora la serie si sposta in Puglia, con appuntamento mercoledì alle 20.45.