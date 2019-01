Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Grissin Bon Reggio Emilia 82-71

171 visualizzazioni | 03:55

Quinto successo consecutivo per il Banco di Sardegna Sassari, che beneficia anche dei buoni esordi dei nuovi arrivati Carter e McGee. L'espulsione di Rivers in apertura di ripresa non impedisce a Reggio Emilia di lottare fino al 30', ma nell'ultima frazione gli ospiti segnano 2 soli canestri su azione e cedono definitivamente.