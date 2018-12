Highlights: A|X Armani Exchange Milano-Germani Basket Brescia 87-75

2.290 visualizzazioni | 04:18

Il giorno di Natale e l'assenza di Nedovic non fermano l'Armani Exchange Milano che batte la Germani Brescia nel derby lombardo al Forum e conquista la 12esima vittoria in altrettante gare in campionato. L'MVP è Jerrells con 19 punti, il top scorer è Tarczewski con 23, dominante in area!