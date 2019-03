Highlights: AX Armani Exchange Milano-Acqua S.Bernardo Cantù 98-91

969 visualizzazioni | 03:54

Dopo due sconfitte di fila in campionato si rialza l'Olimpia Milano che al Forum vince in rimonta il derby contro Cantù. La capolista, anche a -14 nel primo tempo, rimonta nella ripresa grazie a Mike James, 29 punti, e nel finale la spunta coi canestri di Micov e Tarczewski. Ai brianzoli non basta un favoloso Frank Gaines da 44 punti.