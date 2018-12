Highlights: Alma Trieste-Happy Casa Brindisi 71-92

528 visualizzazioni | 03:57

Brindisi espugna il campo di Trieste raggiungendo l'Alma in classifica (a quota 7 vittorie in campionato), tenendo così apertissimo il discorso Final 8. Le prossime due partite saranno decisive per conoscere le 8 squadre che si giocheranno la Coppa Italia a febbraio in quel di Firenze.