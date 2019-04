Highlights: Alma Trieste-Grissin Bon Reggio Emilia 104-88

107 visualizzazioni | 04:25

Gara mai in discussione quella dell'Allianz Dome, dove l'Alma domina e stravince su Reggio Emilia, tenendo vivo il discorso playoff. Per la squadra di Dalmasson ci sono 20 punti di uno scatenato Dragic e 17 per Peric. Reggio resta al terz'ultimo posto, appaiata a Pesaro, con una vittoria di vantaggio sul fanalino di cosa Pistoia.