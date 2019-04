Highlights: Acqua S.Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese 84-75

49 visualizzazioni | 04:52

Il derby del PalaDesio è di Cantù che supera Varese e la aggancia a quota 28 punti in classifica, a ridosso dell'ottavo posto che vale i playoff. I brianzoli riscattano il ko in overtime di Venezia mentre per i biancorossi è il terzo stop di fila, il quinto considerando anche le due in FIBA Europe Cup con Wurzburg.