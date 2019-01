Highlights: Acqua S.Bernardo Cantù-Banco di Sardegna Sassari 88-97

197 visualizzazioni | 03:47

Eccellente momento della Dinamo Sassari che vince a Desio contro Cantù, centra la quarta vittoria di fila e strappa il pass per le Final Eight di Coppa Italia di Firenze. Ai padroni di casa non bastano i 31 punti di un ispirato Tony Mitchell e i 24 di Davon Jefferson; la Dinamo ha cinque uomini in doppia cifra, i migliori sono Bamforth con 24 punti, 9 rimbalzi e 8 falli subiti, e Thomas, 20.