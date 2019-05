VIDEO - Compleanno perfetto per Bramos: 19 punti in gara 5 e vittoria per Venezia

Serata da ricordare per Michael Bramos che, nel giorno del suo 32esimo compleanno, è decisivo per il successo in gara 5 della Reyer Venezia contro Trento, match "dentro fuori" con in palio la semifinale. Sono 19 i punti del tiratore americano di passaporto greco.