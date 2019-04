Run’n’Gun: tra Europa e America, il Made in Italy si fa largo all’estero

72 visualizzazioni | 15:00

Run'n'Gun è il nuovo basket show di Eurosport.com online tutti i giovedì. Nella 15a puntata parleremo di Italiani all’estero, quei talenti che sono riusciti a sfondare in Europa e addirittura in NBA, portando in alto il titolo di “Made in Italy”. Con la partecipazione di Hugo Sconochini, Andrea Meneghin, Alice Sabatini, La Giornata Tipo e Basket dalla Media.