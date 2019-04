Run'n'Gun: "le parole sono importanti", i social di più e anche nel basket

361 visualizzazioni | 15:00

Come vengono gestiti comunicazione e marketing nel mondo del basket italiano? Per scoprirlo siamo andati fino a Brindisi, da una delle squadre italiane più attive da questo punto di vista. Intanto in Eurolega è tempo di playoff: scopriamo il miracolo-Zalgiris Kaunas. Con la partecipazione di Hugo Sconochini, Andrea Meneghin, Alice Sabatini, La Giornata Tipo e Basket dalla Media.