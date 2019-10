VIDEO - Primi punti in Eurolega per Diego Flaccadori: chiude a 6 contro l'ASVEL

Dopo l'esordio in campo a Mosca contro il CSKA, Diego Flaccadori trova i primi punti in Eurolega col Bayern Monaco: la guardia di Seriate realizza tre canestri per 6 punti nella larghissima vittoria sull'ASVEL.