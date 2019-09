Pozzecco, vittoria e dedica: "Meneghin viene prima di tutti, anche di mia mamma"

461 visualizzazioni | 00:52

Quando c'è Andrea Meneghin in postazione commento, Gianmarco Pozzecco ha una marcia in più. E infatti, dopo la vittoria di Sassari contro Cremona in semifinale di Supercoppa, il primo con cui va a festeggiare è l'ex compagno a Varese e poi dice nell'intervista post partita: "Il Menego viene prima di tutti".