Nicolò Melli vola in NBA coi Pelicans: le migliori giocate nell’Eurolega 2018-2019

Sale a 3 il numero degli italiani in NBA, dalla prossima stagione oltre a Gallinari ai Los Angeles Clippers e Belinelli ai San Antonio Spurs la novità sarà lo sbarco di Nick Melli che nelle prossime ore firmerà un biennale da 4 milioni di dollari con i New Orleans Pelicans. Per il 28enne lungo azzurro si tratta del coronamento di un sogno dopo diverse annate da protagonista in Eurolega.