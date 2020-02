Chi è Nav Bhatia, il primo tifoso a entrare nella NBA Hall Of Fame

309 visualizzazioni | 01:10

La cerimonia 2020 della Hall Of Fame cestistica premierà un ospite singolare: non un giocatore, non un allenatore, bensì un tifoso. Nav Bhatia scappò dall'India nel 1984 a causa delle violente persecuzioni, per poi trovare una nuova famiglia nella multietnica città di Toronto e nell'arena dei Raptors.