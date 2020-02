1 visualizzazione | 01:57

Serata emozionante a Rieti per l'omaggio a Kobe Bryant in occasione della partita contro Scafati, valida per il campionato di A2. Il PalaSojourner, pieno in ogni ordine di posto dove negli anni '80 papà Joe aveva giocato, ha salutato il fenomeno dei Los Angeles Lakers, che ha mosso proprio i primi passi nel basket nella cittadina laziale, e la figlia Gianna Maria in una sentita cerimonia.