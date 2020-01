VIDEO - Bryant, Senna, Pantani: le tragedie impossibili da accettare per uno sportivo

955 visualizzazioni | 01:59

Le morti più difficili da accettare per un appassionato di sport, ferite impossibili da rimarginare del tutto. Da Kobe Bryant ad Ayrton Senna passando per Marco Pantani: gli epiloghi più tragici delle vite di campioni leggendari che non saranno mai dimenticati.