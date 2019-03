Basketball Heroes: Marco Belinelli, il campione maturato a Bologna che ha conquistato la NBA

925 visualizzazioni | 01:46

Prima di guadagnarsi il rispetto di tutti in NBA, vincere la gara del tiro da tre punti, un anello con i San Antonio Spurs e diventare una pedina importantissima per i nuovi Philadelphia 76ers, Marco Belinelli è stato un grande campione anche in Italia. Con la Fortitudo Bologna, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa, venendo nominato MVP a soli 19 anni.