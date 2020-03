Moraschini e Baldi Rossi: "Dalle giovanili all’Europa con Rodriguez e Teodosic"

2.110 visualizzazioni | 24:05

Hanno vinto tutto tra gli U17 e gli U19 con la maglia della Virtus Bologna e uno oggi ne è diventato capitano. L’altro a Milano, è stato 2 volte MVP of the fame, alla sua prima stagione di Eurolega. Migliori amici da sempre, Riccardo Moraschini e Filippo Baldi Rossi conosceteli meglio in Call-azione da Eurosport con Giulia Cicchinè.