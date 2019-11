Mike James MVP dell'8a giornata di Eurolega: l'ex Milano schianta il Fenerbahce

73 visualizzazioni | 01:08

Il big match di Mosca tra CSKA e Fenerbahce è uno show assoluto di Mike James! L'ex stella di Milano, alla gara numero 120 in carriera in Eurolega, è una spina nel fianco per i turchi, segna 31 punti, insacca 6 triple e chiude con una valutazione di 38, la più alta mai ottenuta per lui.