VIDEO - L'Olimpia abbraccia il "Chacho" Rodriguez: a Milano arriva il re dell'assist no look

I tifosi dell'Olimpia Milano si preparino a saltare sulle sedie con Sergio Rodriguez, il re assoluto degli assist in Europa, lo specialista del passaggio 'no look'. Ecco le sue migliori giocate in Eurolega con la maglia del CSKA Mosca.