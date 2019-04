VIDEO - Il pre-partita di Pozzecco: “Si ricorderanno di Sassari in finale, andiamo in campo e prendiamocela”

visualizzazione | 00:44

Prima di Banco di Sardegna Sassari-Unet Holon, il coach della Dinamo, Gianmarco Pozzecco ha caricato e motivato i suoi. Una vittoria avrebbe dato ai sardi il pass per la finale di Europe Cup, la prima storica finale europea della società. Sassari ha vinto e quel pass l'ha staccato davvero. Ma con un discorso come questo, non poteva essere altrimenti...