VIDEO - Il ginnasta Cunningham come gli Harlem Globetrotters: canestro pazzesco!

182 visualizzazioni | 00:32

No, non fa parte degli Harlem Globetrotters, la squadra di basket più famosa e spettacolare del mondo, ma potrebbe certamente farne parte Dominick Cunningham. Le doti infatti non mancano al 24enne ginnasta britannico, campione europeo 2018 nel corpo libero, che ha realizzato un canestro incredibile dopo una capriola e ha postato il video su Instagram.