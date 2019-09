Il discorso di Pozzecco prima della finale di Supercoppa: “Ce la facciamo insieme”

3.978 visualizzazioni | 02:54

Il discorso del Poz prima della finale della Supercoppa di Bari. Motivazionale? Giudicate voi! “In semifinale, nella parte più difficile, ci avete creduto, avete deciso di vincere la partita e l’avete vinta. Contro Venezia, è un’occasione per i vecchi e per i nuovi. Siamo una squadra e lo facciamo insieme. E se vinciamo pago io per tutti”.