Highlights: Zenit San Pietroburgo-Alba Berlino 81-83

L'Alba Berlino (9-16) sgambetta lo Zenit San Pietroburgo (7-18) in trasferta coronando una rimonta dal -13 sofferto alla metà del terzo quarto. Martin Hermannsson è l'MVP con 24 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, mentre allo Zenit non servono i 19 punti di Will Thomas.