Highlights: VL Pesaro-Fiat Torino 102-98

La VL Pesaro interrompe la striscia di 6 sconfitte consecutive in campionato, superando la Fiat dopo un overtime grazie ai punti di Blackmon e McCree, al dominio a rimbalzo di Mockevicius e a un Artis fondamentale nei momenti chiave della sfida. A Torino non bastano i 30 di Moore e un Wilson performante in ambo le fasi del gioco.