Highlights: Panathinaikos Opap Atene-CSKA Mosca 96-84

Vittoria di grande prestigio e morale per il Panathinaikos, che batte il CSKA alla prima in panchina di Rick Pitino, arrivato solo pochi giorni fa ad Atene. Trascinato da Calathes, il Pana esce alla distanza e nel finale diventa imprendibile: settima vittoria stagionale per i Greens.