Highlights: Germani Basket Brescia-Happy Casa Brindisi 82-86

3 visualizzazioni | 07:44

Colpo esterno di Brindisi che sbanca il PalaLeonessa e centra la terza vittoria di fila in campionato, un risultato che permette ai pugliesi di confermare il quarto posto a 24 punti assieme a Milano, a -2 proprio dalla Germani che invece cade dopo sette vittorie di fila e soprattutto scivola davanti al proprio pubblico per la seconda volta in A dopo il ko con la Virtus Bologna.