Highlights, gara 1 finale: Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari 72-70

Venezia batte Sassari e vince gara 1 della finale scudetto. Al termine di una gara combattutissima, per la Reyer risultano decisivo i canestri e i punti di capitan Haynes (15) e del solito Watt (14). Dall'altra parte non bastano i 19 dell'ex, McGee. Si torna in campo mercoledì 12 alle 20.45 al Taliercio, diretta Eurosport 2 ed Eurosport Player!